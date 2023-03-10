«Страна Героев» возвращается в Самарскую область

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Самарская губерния вновь вошла в число 5 регионов страны, которые получили почетное право проведения военно-исторического лагеря «Страна Героев». Его участниками станут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет из разных уголков России.



По традиции лагерь развернется на базе молодежного центра «Лесная сказка», который расположен в живописном уголке Кинельского района Самарской губернии.



Отбор кандидатов будет проводиться на конкурсной основе. Путевка предоставляется бесплатно.



Военно-исторический лагерь «Страна Героев» является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества, который реализуется в Самарской области с 2022 года в рамках национального проекта «Культура».

Фото: пресс-служба правительства СО