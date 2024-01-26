Стела в честь выдающегося самарского гимнаста Алексея Немова появилась на «Аллее славы» в Москве

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26 января на МежСтела в честь выдающегося самарского гимнаста Алексея Немова появилась на «Аллее славы» в Москведународной выставке-форуме “Россия” состоялась торжественная церемония открытия пятой экспозиции «Аллеи славы» в честь достижений наших соотечественников на мировой спортивной арене. Москвичи и гости столицы смогут увидеть стелы, посвященные победам российских спортсменов в летних видах спорта. Одна из стел — о победах легендарного спортсмена, 4-кратного олимпийского чемпиона, 5-кратного чемпиона мира, чемпиона Европы Алексея Немова. «Аллея славы», созданная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы осмотрел Президент России Владимир Путин во время своего посещения Выставки “Россия”.

Герои новой экспозиции «Аллеи славы» — российские чемпионы в легкой и тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и других летних видах спорта — приняли участие в торжественной церемонии открытия и лично заложили свои главные награды в стелы. Среди них выдающийся российский гимнаст Алексей Немов.

Алексей Немов начал заниматься спортивной гимнастикой в 6 лет в детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода города Тольятти. Первую серьезную победу он одержал в 13 лет на молодежном первенстве СССР, с неё и начался путь спортсмена к олимпийским высотам. Сегодня он имеет не только множество наград и медалей, но и является единственным спортсменом из России, который награжден медалью Пьера Де Кубертена «За благородный поступок в спорте».

Вместе с Алексеем Немовым лично заложили свои награды в экспозицию 9-кратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Лариса Латынина; 2-кратный олимпийский чемпион, 3-кратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион мира Андрей Моисеев; олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Ольга Слюсарева; олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы Ирина Караваева; серебряный призёр Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 4-кратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина и 5-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы, 2-кратная абсолютная чемпионка Европы Арина Аверина; 7-кратный чемпион Европы, 7-кратный чемпион мира, победитель Всемирных Игр Реваз Гургенидзе, а также чемпионка мира, обладатель Гран-при Европы Марина Ивина.

На церемонии открытия новой экспозиции выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

«У нас огромная страна, и есть регионы, где зима длится от сентября до мая, но это не мешает россиянам приобщаться к летним видам спорта. Наши спортсмены завоевали множество наград: более 400 олимпийских и свыше 2000 медалей международных первенств! И за каждой победой стоит невероятный труд. Конечно, эти награды — хорошая мотивация для подрастающего поколения ставить большие цели и не бояться мечтать, достигать. Ведь у нас великий народ, который показывает — мы можем, и мы достойны. Я уверен, что благодаря «Аллее славы» мы во многих молодых людях зажжем мечты, которые превратятся в достижения и победы. Хочется сказать большое спасибо нашим спортсменам, ведь это стало возможным благодаря тому, что они передали нам свои медали. И, конечно, огромная благодарность Министерству спорта Российской Федерации за поддержку нашего проекта. Российских спортсменов объединяют важные качества — сила воли и закалённый характер — это замечательный пример для каждого из нас. Верьте в свои силы, верьте в себя и свои возможности — они безграничны. И пусть правило трех «н» — нет ничего невозможного — будет нашим жизненным девизом», — сказал Кирилл Хвиль.

Кроме того, среди героев «Аллеи славы»: 2-кратная олимпийская чемпионка, 17-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Евгения Канаева; олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка Европы, 4-кратная чемпионка мира Ирина Привалова; чемпионка мира, 3-кратная чемпионка этапов Кубка мира, 2-кратная чемпионка Европы Ольга Сукач и 2-кратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы Елена Посевина-Блажевич и чемпионка мира, призер чемпионата Европы, 2-кратная победительница этапов Кубка Мира Анна Буряк.

По традиции в день открытия новых стел состоялись интервью с героями новой экспозиции. Встречи были организованы Российским обществом «Знание» в павильоне № 57 «Россия — Моя история» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”. Чемпионы ответили на интересующие аудиторию вопросы, а слушатели из первых уст узнали о пути выдающихся атлетов в мир большого спорта. Среди спикеров и Алексей Немов. Он поделился яркими воспоминаниями из спортивной карьеры и дал советы начинающим гимнастам. Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своих спортивных буднях и балансе между тренировками и отдыхом, Андрей Моисеев — о том, как пришел в пятиборье из плавания, и самых незабываемых эмоциях в жизни спортсмена, когда стоишь на пьедестале и звучит гимн твоей страны, а Реваз Гургенидзе — о семейной школе акробатики в Звенигороде и воспитании подрастающих спортсменов. Кроме того, с аудиторией в этот день пообщалась Ольга Слюсарева. Она рассказала о препятствиях на пути в велоспорт, а также отметила, какие качества спортсмена помогают ей на должности мэра Тулы.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. Позже появились стелы с именами чемпионов в зимних и водных видах спорта, стрелковом спорте и фехтовании. Теперь посетители ВДНХ могут увидеть еще и подлинные золотые медали российских спортсменов за победы в летних видах спорта. В планах Российского общества «Знание» дальнейшее расширение «Аллеи славы». Так к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи экспозиция займет сразу две аллеи. Выставка расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»