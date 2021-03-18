Стажеры РАНХиГС посетили конкурсные площадки регионального чемпионата WorldSkills Russia

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18 марта участники программы региональной стажировки РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» - победители и финалисты конкурса «Лидеры России» - посетили конкурсные площадки регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia.

Участники программы изучают передовой опыт губернии по ряду направлений и совместно с региональным правительством должны выработать проектные идеи, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область.

«Без возможности самореализации говорить о том, что молодой человек останется в регионе, невозможно. Если он не будет видеть возможности для себя, для совершенствования и самореализации, для достойного заработка честным трудом, он будет искать, где сможет себя реализовать. Мы работаем над тем, чтобы здесь, на территории нашего региона, возможности для самореализации были», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с участниками стажировки, состоявшейся 16 марта.

Сегодня в Поволжском государственном колледже победители и финалисты «Лидеров России» осмотрели, как оснащены площадки по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», понаблюдали за ходом соревнования.

Стажирующихся, конкурсантов и экспертов чемпионата приветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он отметил, что конкурсы профмастерства являются значимой частью национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. «Движение «Молодые профессионалы» создает разные возможности для творческой и личностной реализации молодых людей, дает импульс к дальнейшему совершенствованию профессионального образования, показывает возможности развития в разных профессиях и создает задел для трудоустройства специалистов», - подчеркнул он.

Также Александр Фетисов добавил, что наш регион имеет лидерские показатели в чемпионате WorldSkills Russia уже несколько лет подряд. В копилке Самарской области 124 медали национальных чемпионатов, две золотые медали чемпионата Евроскиллс 2018 года в Будапеште, две медали мирового чемпионата 2019 года в Казани. По медальному зачету Самарская область на 9-м месте в стране.

Ежегодно перечень компетенций обновляется с учетом запросов работодателей на специалистов тех или иных областей. В этом году он включает 59 направлений, в том числе новые направления в производстве и инженерных технологиях, а также в сфере услуг, такие как «Цифровая метрология», «Неразрушающий контроль», «Правоохранительная деятельность» и «Художественная роспись по дереву».

Сегодня на площадке токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ молодые специалисты должны были на основании технического чертежа запрограммировать станок с программным обеспечением и выбрать, установить и настроить необходимые режущие инструменты для изготовления нужной детали с точностью до 0,01 мм - это примерно в 8 раз меньше человеческого волоса. На площадке по компетенции «Цифровая метрология» соревновались юниоры – им нужно было измерить характеристики детали и дать заключение о годности изделия.

«На конкурсе нельзя расслабляться, - рассказал участник чемпионата, студент Поволжского государственного колледжа Даниил Маричев. - Но я уверен в своих силах, у меня хорошие учителя, хорошая база знаний».

Развитию движения WorldSkills Russia в области уделяется большое внимание. выделяются средства на обновление материально-технической базы учреждений профессионального образования, на создание условий для подготовки квалифицированных специалистов. Так, например, на сегодняшний день в Поволжском государственном колледже - 4 станка с ЧПУ DMG MORI (2 токарных, фрезерный и 5-осевой), комплекты режущего и мерительного инструментов, лазерный станок, КИМ машина, специализированное программное обеспечение для проведения контроля выполненных токарных работ. В колледже аккредитованы 2 специализированных центра компетенций по компетенциям «Туризм» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и 4 центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: «Туризм», «Сетевое и системное администрирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». На базе колледжа проводят соревнования и представители соседних регионов, а также корпорации Росатом, Роскосмос, ОДК Кузнецов. Представители работодателей имеют возможность оценить способности участников и подобрать будущие кадры.

«Умения ребят - это основа развития региона нашей экономики, реализации инвестиционных проектов, основа нашего будущего», - отметил зампред регионального правительства.

В завершение своего визита участники региональной программы стажировки встретились с представителями крупных предприятий области, обсудили опыт Самарской области в выстраивании работы с молодыми специалистами, помощь в трудоустройстве и программы поддержки молодых профессионалов на предприятиях.