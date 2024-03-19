Стартует региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

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С 20 по 29 марта 2024 года в Самарской области пройдут соревнования регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Федеральным оператором мероприятий Чемпионатного движения выступает Институт развития профессионального образования. Работа ведется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в государственную программу «Развитие образования» национального проекта «Образование». 460 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки по 74 компетенциям, востребованным на территории региона, на 21 площадке образовательных организаций.



«Чемпионаты – уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам. Такое взаимодействие позволяет готовить профессионалов с учетом запросов экономики и совершенствовать систему подготовки кадров. Желаем всем участникам соревнований удачи, не бойтесь проявить себя и верьте в свои силы!» – отмечает Ксения Калугина, начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института.



Призёры и победители чемпионата в Самарской области получают премию Губернатора. Губернатор Дмитрий Азаров в 2023 году на традиционной августовской конференции работников образования объявил в Самарской области «пятилетку среднего профессионального образования». Благодаря поддержке Главы региона в рамках проекта «Профессионалитет» в Самарской области созданы и действуют два крупных образовательно-производственных кластера для машиностроительной и железнодорожной отраслей. Три новых кластера примут первых студентов в 2024 году.



«Те, кто успешно покажут себя на площадках Чемпионата, пройдут стажировку на ведущих предприятиях, смогут познакомиться с условиями труда и найти интересную работу. Благодаря наличию устойчивых связей наших колледжей и техникумов с ключевыми игроками рынка труда более 120 индустриальных партнёров включились в Чемпионатное движение в Самарской области. Очевидно, что приток молодых профессионалов на предприятия, в организации – одно из условий стабильного развития региона», – уверена заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.



Конкурсантами соревнований станут школьники от 14 лет и студенты СПО. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.



«Чемпионаты – это один из путей к самопознанию и личностному росту. В них кроется суть настоящего обучения – не только получение знаний, но и превращение их в опыт и умения. Состязания формируют характер, придавая студентам необходимую уверенность в себе и мотивацию к достижению высоких результатов. Соревнования по профессиональному мастерству – это не просто ступеньки на пути к успеху, но и ценные уроки, которые будут сопровождать конкурсантов на всем пути жизни», – считает руководитель Регионального координационного центра чемпионатов профессионального мастерства в Самарской области Ольга Жолобова.



В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия региона, представители которых помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность конкурсантов.



«Дефицитный, сложный, напряжённый – все эти эпитеты хорошо описывают современный рынок труда. Первое и, наверное, сегодня главное, что, как мы надеемся, даст компании Чемпионатное движение, – это прямой выход на рабочие кадры, молодых и амбициозных соискателей. Тех ребят, кто точно знает, что рабочие профессии могут быть интересными и престижными. Кто уже умеет работать, но при этом открыт к новым знаниям, опыту и совершенствованию навыков в выбранном направлении», – отметил учредитель ООО «Автоокей» Игорь Близнец.





Фото: департамент информационной политики СО