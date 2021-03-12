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Стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

12 марта 2021 16:13
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Молодые профессионалы региона будут бороться за выход в Национальный чемпионат Worldskills Russia.

15 марта 2021 года в Самарской области стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и «Навыки мудрых». Более одной тысячи человек выйдут на конкурсные площадки чемпионата. Соревнования пройдут на базе 26 образовательных организаций по 59 компетенциям среди мастеров (от 16 до 22 лет), по 12 компетенциям - юниоры (от 14 до 16 лет). Сильнейших среди профессионалов в возрасте 50+ определят эксперты по 11 компетенциям. 

Ежегодно перечень компетенций обновляется с учетом запросов работодателей на специалистов тех или иных областей. В этом году он пополнился направлениями в производстве и инженерных технологиях, а также в сфере услуг: «Цифровая метрология», «Неразрушающий контроль», «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» и «Художественная роспись по дереву». 

Ввиду непростой эпидобстановки соревнования пройдут без зрителей. Для школьников подготовлена профориентационная программа в формате онлайн. Трансляции виртуальных экскурсий по конкурсным площадкам, мастер-классы и интерактивные квесты пройдут на сайтах образовательных организаций и в группах в социальных сетях.

 

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