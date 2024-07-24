Стартует курс «Волонтер поискового отряда» от «Центра поиска пропавших людей Самарской области»

71

«Центр поиска пропавших людей Самарской области» объявил о наборе на второй поток курса «Волонтер поискового отряда» проекта «Будь с нами-2024». Курс начнется 1 августа 2024 года! Это обучение, лекции и практические занятия, которые расставляют «по полочкам» знания и навыки, необходимые волонтеру поискового отряда для эффективной деятельности.

Проект «Будь с нами-2024» АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Курс подходит для всех жителей Самарской области старше 18 лет, кто интересуется деятельностью поисково-спасательного отряда, кто хочет помогать в поиске пропавших в городе и в природной среде, кто не решается на свой первый выезд или обучение в одном из 24 направлений отряда. Вы узнаете, где искать достоверную и актуальную информацию о поиске, как выехать в штаб, что брать с собой, познакомитесь с другими волонтерами. Никакой специальной подготовки для участия не нужно!

Методики поиска в городской и природной среде, информационное обеспечение поисков в сети интернет, работа с навигатором и компасом, основы радиосвязи и оказания первой помощи пострадавшим - все это, а также много другой ценной и полезной информации, основанной на опыте действующих поисковиков «ЛизаАлерт» на курсе «Центра поиска пропавших людей Самарской области»!

Занятия проводят инструкторы «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и действующие поисковики отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области.

Подать заявку на обучение: https://clck.ru/38N8Ui 18+

Фото предоставлено «ЦППЛ Самарской области