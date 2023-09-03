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Стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2023»

3 сентября 2023 13:41
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Стартует ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2023»

С 11 по 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за сотрудника, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции.

 

Вы встречаете участкового на улице, знаете, как связаться с ним в любое время и о том, что обратившись к нему – всегда получите помощь и, конечно же, уверены, что именно ваш участковый – самый лучший? Тогда у вас вновь появилась уникальная возможность отдать голос именно за своего районного полицейского, ведь уже совсем скоро стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый 2023» особенно актуальный в год столетия службы.

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» - это масштабная акция, которая не только способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, укреплению престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, но и яркий пример открытого взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Конкурс пройдет в три этапа:

Первый этап – районный, голосование пройдет с 11 по 20 сентября;

Второй этап – региональный, голосование пройдет с 7 по 16 октября;

Третий этап – федеральный, голосование пройдет с 1 по 10 ноября.

Чтобы участники онлайн-голосования смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте Главного управления МВД России по Самарской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, о количестве преступлений, раскрытых при содействии каждого конкурсанта, рассмотренных обращений, о его достижениях на службе и о том, какие увлечения у народных героев вне трудовых будней.

 

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