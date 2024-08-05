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Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.
Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2025 году
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Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2025 году

5 августа 2024 16:09
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Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.

С 5 августа до 17 ноября жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском голосовании за подключение к мобильному интернету деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек в 2025 году.

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся по программе «Устранение цифрового неравенства», реализуемой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» по решению Президента России Владимира Путина.

«По итогам голосования Минцифры определит населенные пункты для их подключения к высокоскоростному интернету в 2025 году. В связи с этим призываю жителей нашего региона проявить активность и принять участие в голосовании. Именно от вас зависит, где в следующем году появятся быстрая качественная связь и Интернет», – отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проголосовать можно любым из двух способов:

- на портале «Госуслуги» – на странице сервиса для голосования: https://www.gosuslugi.ru/inet. Онлайн-голосование продлится до 13 августа;

- по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек – будет учтён голос каждого. По почте письма будут принимать до 10 сентября.

Условия голосования:

- численность жителей населённого пункта – от 100 до 500 человек;

- в населённом пункте отсутствует доступ к мобильному интернету;

- есть техническая возможность подключения: расстояние до точки присоединения – менее 70 км, без сложных геологических условий прокладки кабеля.

Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт. В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе.

Всего за три года реализации проекта у жителей 117 населенных пунктов Самарской области появилась возможность воспользоваться услугами голосовой связи и мобильным доступом к сети Интернет.

В 2023 году операторами связи проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Также осуществлялась прокладка более 700 км волоконно-оптических линий связи и установка около 180 базовых станций (БС). С начала 2023 года операторы переоборудовали более 2500 БС по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G.

К 2030 году Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек. По результатам голосования прошлого года базовые станции установят в 14 деревнях и сёлах Самарской области. Работы по подключению объектов связи планируется завершить до конца 2024 года. 

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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