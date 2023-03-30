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Во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ стартовал новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу», реализуемой ежегодно в рамках федерального образовательного проекта «Новая школа» по инициативе Депутата Госдумы России Алёны Аршиновой.

В новом сезоне проведения Акции продолжится прием работ по двум традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «методическая разработка».

Конкурсная палитра Акции пополнилась новыми номинациями: «Наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвященная доблести Армии России) и «Рисуем Победу»: наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках Акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции risuem-pobedu.ru с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День Победы.

С каждым годом интерес к акции «Рисуем Победу» растет. По итогам 2022 года, в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек! Дети России и их сверстники из государств СНГ, «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих Героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

Акция «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы национальной премии «Патриот-2022» была признана лучшей патриотической акцией страны, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: ru.freepik.com