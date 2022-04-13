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Стартовала регистрация на самый творческий форум страны - «Таврида»
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Стартовала регистрация на самый творческий форум страны - «Таврида»

13 апреля 2022 16:34
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Этот сезон будет посвящен Году культурного наследия народов России.

Арт-кластер «Таврида» запустил регистрацию на новый образовательный сезон Тавриды для участников и координаторов! Он пройдет в Крыму с мая по октябрь и объединит более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий.

Этот сезон будет посвящен Году культурного наследия народов России. Начнет его образовательный заезд «Кириллица», который объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна, русского языка и современной литературы.

Второй заезд – «Смысл в движении» – включит арт-школы современной хореографии, боевых искусств, академической живописи и экологии.

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