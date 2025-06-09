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Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»

9 июня 2025 14:04
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Стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна Героев»

В молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе началась первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев». В 2025 году проект пройдёт в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа. В каждой смене примут участие 250 человек, которые освоят выбранные образовательные программы и углубят свои знания по истории России. Отдельная усиленная подготовка предусмотрена для команд-победителей регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» — они представят Самарскую область на окружном этапе. 

«Страна Героев» — это лагерь, где участники в течение 14 дней обучаются по четырём тематическим направлениям: «Защитники», «Медиа Победы», «Волонтёры Победы» и «Хранители истории». Программа Лагеря разработана Российским военно-историческим обществом. Каждый день смены посвящён важным событиям истории России, её культуре и достижениям. Среди участников — победители патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, поисковики, волонтёры, а также дети участников специальной военной операции.

«В Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы особенно важно воспитывать в молодёжи патриотизм и уважение к тем, кто отстоял и защищает нашу свободу. Направления лагеря помогут ребятам не только узнать о великих событиях прошлого, но и понять, как они могут внести вклад в будущее страны», — отметила министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова

Участников сопровождают профессиональные вожатые из Самарского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов, а также инструкторы, среди которых есть участники и ветераны специальной военной операции. Их опыт и знания помогают ребятам глубже осознать ценность служения Родине. 

«Все инструкторы — профессионалы с большим опытом. Многие из них участвовали в специальной военной операции, награждены государственными наградами и готовы делиться знаниями с подрастающим поколением», — рассказал руководитель инструкторского состава лагеря, командир добровольческого казачьего батальона «Ермак» БАРС-15, заместитель войскового атамана по боевой подготовке Волжского войскового казачьего общества Артём Светлолобов

Программа лагеря включает лекции, практические занятия, военную подготовку, основы журналистики, поисковую работу и организацию патриотических мероприятий. Участники также смогут освоить навыки игры в лазертаг и стрельбы из пневматического оружия. Культурная часть предусматривает встречи с героями СВО, интеллектуальные игры и творческие вечера. 

Заявки на вторую смену (16–29 августа) принимаются до 31 июля. Отбор проходит на конкурсной основе, возможны как индивидуальные, так и групповые заявки. Подробности — в положении о проекте и на официальных ресурсах: 

— Группа Центра патриотического воспитания Самарской области: vk.com/cpvmso; 

— Телеграм-канал: t.me/cpvmso

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», принятого по решению Президента страны Владимира Путина, при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

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