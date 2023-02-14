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Стартовал приём заявок на II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика»

14 февраля 2023 18:38
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Учителей из Самарской области приглашают прочитать лучше всех и выступить на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Стартовал приём заявок на II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика». Главный приз — поездка на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и участие в Суперфинале на Дворцовой площади.

Продемонстрировать свой чтецкий талант, получить профессиональный разбор выступления от известных актёров, режиссёров и литераторов, поделиться со зрителями любимым произведением и посмотреть изнутри на знаменитый конкурс – смогут  участники уникального чтецкого марафона среди педагогов.

Условия простые: прочесть наизусть отрывок из прозаического произведения на русском языке. Длительность выступления — не более 3 минут. Все подробности и критерии оценки можно почитать в положении — оно загружено на сайте.

К участию в конкурсе приглашаются учителя, педагоги и наставники без возрастных ограничений.

До 1 марта зарегистрируйтесь на конкурс и прикрепите видео со своим выступлением1 - 30 марта Пройдите очные прослушивания в своем регионе / выступите онлайн, если живете за границей1 апреля Мы объявим имена 100 полуфиналистов конкурсаДо 1 мая станут известны имена 10 победителей конкурса

С 18.05 по 21.05 они отправятся на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и примут участие в Суперфинале на Дворцовой площади.

Международный конкурс среди читающих педагогов «Живая классика» впервые провели в прошлом году. В нём приняло участие больше 2500 тысяч учителей не только из России, но еще из 15 стран мира.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте, сообщает пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика".

 

Фото:  пресс-служба конкурса юных чтецов "Живая классика" 

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