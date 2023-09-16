Стартовал прием заявок в сборную Самарской области на Всероссийские Игры ГТО

213

В декабре текущего года в Санкт-Петербурге пройдет IV фестиваль чемпионов «Игры ГТО». Команда ГТО Самарская область принимает заявки от участников, желающих сразиться в Играх.

Для этого нужно:



Заполнить заявку, указав свои лучшие результаты в испытаниях комплекса ГТО, и отправь на почту: gaugto-ct@mail.ru до 18 октября;

Пройти отбор и получить приглашение на региональный этап, который состоится 28 октября в Самаре;

Победители регионального этапа получат призы и станут претендентами на попадание в состав сборной команды Самарской области на Всероссийские Игры чемпионов ГТО.



Заявка на участие, регламент и положение о фестивале по ссылке.