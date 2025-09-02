Я нашел ошибку
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025

2 сентября 2025 15:47
111
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 

Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Вот уже второй год подряд проходит Премия «Наследие дороже» — первая национальная премия в России, которая выявляет и поощряет тех, кто бережет историческое архитектурное наследие страны не по обязанностям, а по стремлению. Организаторы премии – Благотворительный Фонд «Том Сойер Фест» - Наследие»  и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)
Экспертное жюри премии — лидеры общественного мнения в деле сохранения наследия – выберет победителей в семи номинациях.
Три номинации — для бизнеса: «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей», «Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей» и «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей», две — для представителей общественных и волонтерских проектов: «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход». 
Кроме того, вновь будут поощрены представители органов власти в специальной номинации «Не сноси и сохрани».
Также в номинации — «Личный вклад» — отметят инвесторов, общественных деятелей, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также личный вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.  
«Мы чествуем инвесторов, решившихся вкладывать не только средства, но и веру в будущее, в старые стены. Мы отдаём дань чиновникам, которые находят смелые, нестандартные решения там, где другие видят только бюрократические тупики. Мы поддерживаем общественные инициативы — тех, кто своими руками восстанавливают детали и объекты исторической среды и находят для этого ресурсы», - отмечает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» Анастасия Кнор.
Почему это важно? По данным экспертов, только в центральных регионах России более 15 тысяч объектов культурного наследия находятся в аварийном состоянии. Десятки тысяч домов — объектов дореволюционной застройки -  ежегодно исчезают безвозвратно с карты страны.
Но есть и другая статистика — статистика надежд. Это касается проектов, в которых исторические здания возвращаются к жизни, как школы, музеи, отели, кафе и рестораны, креативные пространства. Это люди, которые поняли: история — не обуза, а капитал. Капитал доверия, идентичности, развития.
Артем Демидов, председатель ВООПИК: «Премия «Наследие дороже» — не просто награда. Это важнейший сигнал всему обществу: те, кто сохраняет нашу историческую память, заслуживают самого высокого признания. За каждым именем лауреата – годы самоотверженного труда, часто невидимого широкой публике. Это труд реставраторов, краеведов, волонтеров, архитекторов, которые в прямом смысле слова по крупицам возвращают нам наше национальное достояние. Премия ставит их работу в один ряд с самыми значимыми достижениями в культуре, и это абсолютно справедливо. Она даёт не только финансовую поддержку, но и моральную силу двигаться дальше, показывая пример тысячам других энтузиастов по всей стране». 
«Я была очень рада участвовать в первой Национальной̆ премии «Наследие дороже», которая собрала вместе людей̆ - профессионалов, которые любят и ценят историю и культуру своей̆ страны, - говорит Ольга Тесленко, директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области, - Я была удивлена тем, как много людей̆ работают над сохранением культурного наследия. Невероятное чувство гордости посетило меня, что я являюсь частью этого сообщества и что моя работа вносит свой вклад». 
Лауреат первой премии «Наследие дороже» Дмитрий Андреев (гражданский дом культуры «Ленина 21» г. Данилов, Ярославская обл.) отметил: «С проектом «Ленина 21» мы попали в самую-самую нашу номинацию «Креативный подход». За 6 лет мы преуспели именно в работе с формами переосмысления наследия, а другие сильны, например, в работе с фандрайзингом, волонтерами, меценатстве. Приятно стать первым, да еще и в первой премии! И мне сейчас крайне интересно, кто же будет следующим победителем в нашей номинации, потому что креатив в наследии - это про незаурядность, непохожесть, вкус, новизну, а это очень-очень сложно искусственно и по заявке создать, нужна органичность».
Первую церемония вручения премии «Наследие дороже» высоко оценили гости и лауреаты, представители СМИ.
Журнал «Среда для жизни»: «Событие само по себе уникальное, так как это фактически первая премия, которая оценивает частную инициативу в деле сохранения и возрождения памятников культурного наследия в различных регионах России. Все проекты, представленные на суд жюри, в зоне интересов малого бизнеса и частного предпринимательства. Это «маломасштабные» проекты, которые обычно не вызывают инвестиционного интереса со стороны крупного бизнеса, но становятся точкой приложения неравнодушного и ответственного отношения со стороны горожан, общественных движений и предпринимателей».

Подать заявку на Премию в выбранной категории можно  до 31 октября 2025 года. 
Церемония награждения пройдет 23 января 2026 года в Калининграде в замке Нойхаузен. 

 

Фото:  Фонд ТСФ

