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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Панацея»

7 ноября 2023 16:16
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Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2024 года на факультете журналистики МГУ.

Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом писателей Москвы, проводит XIV Всероссийский конкурс «Панацея» для журналистов региональных электронных, печатных СМИ и прессы некоммерческих организаций.

Число участников Всероссийского конкурса «Панацея» постоянно увеличивается: на «Панацею — 2023» было прислано 5379 материалов из 79 регионов России. Итоги XIII Всероссийского конкурса «Панацея» опубликованы на сайте: http://www.msu.ru/projects/isst/ ).

Цели конкурса:

-  привлечение внимания общественности к проблемам здравоохранения;               

-  формирование в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни;  

- способствование решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации в сфере здравоохранения и направленных на реализацию Национальной программы по повышению качества и доступности медицинского обслуживания населения;  

-  отражение в СМИ значимости профессии медицинского работника, повышение ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание;

-  повышение качества профессиональной деятельности журналистов, пишущих на темы здравоохранения.

Задача конкурса — содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ)

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2022 года по 31 октября 2023 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Местная больница» публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.

- «Белый халат» — публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.

- «Люди в беде» — публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

- «Здоровье в твоих руках» — публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

- «Нет социальным болезням» - специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2023 года включительно по следующему адресу:

125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ. С пометкой КОНКУРС «Панацея».

Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2024 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Планируется проведение З-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

 

Фото:   freepik.com

 

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