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Стартовал прием заявок на участие в юбилейном  фестивале ПФО "Театральное Приволжье"

18 сентября 2023 16:56
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Самарская область традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку.

Стартовал прием заявок на участие в юбилейном V сезоне фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль «Театральное Приволжье» является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей!

Самарская область традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку. По итогам прошлого сезона коллективы нашего региона завоевали пять призовых мест, из них четыре – абсолютные победы: 1 место в номинации «Лучший молодежный спектакль» – спектакль «Вдовы», Театр «Форма Т», лучшими режиссерами молодежного и детского театров признаны представители Самарской области – Андрей Чепыжев, Виктор Михайлов, 2 место в номинации «Лучший детский спектакль» – спектакль «Слово о полку Игореве», Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек». Впервые в прошлом году были введены новые номинации фестиваля – «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». В номинации «Лучшее художественное оформление» среди детских постановок лучшим было признано визуально-световое прочтение Анны Букаловой в спектакле «Слово о полку Игореве» Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек».

Для нашего региона тема культуры особенна. С 2018 года по решению Президента Владимира Путина губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура» и такое крупное культурное событие как «Театральное Приволжье» находится в зоне внимания Правительства региона. Напомним, сейчас Самарская область борется за звание «Культурная столица года - 2024» в федеральном конкурсе для городов России. Город-обладатель почетного звания «Культурная столица года – 2024» будет объявлен на торжественной церемонии 28 сентября в Москве, там же объявят победителя в дополнительной номинации – по результатам народного голосования, которое организовано в социальной сети «ВКонтакте» и продлится до 25 сентября. На сегодняшний день  Самара занимает лидирующую позицию, за наш город проголосовали более 90 тыс. человек.

Принять участие в юбилейном V фестивале «Театральное Приволжье» традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.

Заявки для участия в региональном отборочном этапе направляются через сайт Фестиваля театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»). Просмотр и оценку всех театральных постановок будет проводить региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей региональных отделений Союза театральных деятелей РФ и других общественных организаций культурной направленности.

В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения победителей и лауреатов конкурса. Все театральные постановки, которые станут финалистами фестиваля, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и доступны для свободного просмотра.

Победители и лауреаты Фестиваля будут определены в следующих номинациях:

«Лучший молодежный спектакль»,

«Лучший детский спектакль»,

«Лучшая режиссерская работа»,

«Лучшее музыкальное оформление»,

«Лучшее художественное оформление»,

«Лучшая мужская роль»,

«Лучшая женская роль».

Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».

Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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