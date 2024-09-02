Стартовал прием заявок на Национальную премию «Наследие дороже»

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Организаторы поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. Подать заявку можно до 31 октября 2024 года. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В национальной премии «Наследие дороже» предусмотрено 6 номинаций. Две из них – для бизнеса: «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей» и «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 10 миллионов рублей», две – для представителей общественных и волонтерских проектов: «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход».

Есть премия и для представителей органов власти «Не сноси и сохрани», в которой можно выдвинуть наиболее эффективного и результативного представителя власти.

Последняя номинация – «Личный вклад» будет присуждаться Организаторами премии и членами Экспертного жюри предпринимателям, инвесторам, общественным деятелям, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также личный вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.

Подробнее о премии, условия участия и подача заявок здесь: https://tsfond.ru/национальная-премия-наследие-дороже/



Два месяца будет вестись сбор заявок, далее экспертная работа. В январе в Москве состоится церемония награждения участников Национальной премии «Наследие дороже»

Актуальность создания специальной премии обусловлена тем, что в России четверть от более чем 150 000 объектов культурного наследия и 100 000 выявленных памятников находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, исторические объекты, не являющиеся ОКН, уничтожаются устрашающими темпами: каждый день в России в среднем сносится 5 исторических домов.

Один из действенных механизмов сохранить уникальное наследие в масштабе страны – увеличить долю частных инвестиций (ответственного бизнеса) в сфере сохранения историко-архитектурного наследия, а также поддержать и развивать общественные инициативы.

Со-председатели национальной Премии «Наследие дороже» Артем Демидов, председатель ВООПИК, Анастасия Кнор, директор Благотворительного Фонда «Наследие дороже».

В Экспертном жюри премии лидеры общественного мнения в деле сохранения наследия: Константин Михайлов, журналист, писатель, краевед, общественный деятель. Главный редактор «Охраняется государством» и «Хранители наследия, Член СПЧ при Президенте РФ, Олеся Балтусова, Помощник Раиса республики Татарстан, Дмитрий Ойнас, Президент делового клуба «Наследие и экономика», Анор Тукаева, директор Благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино», Татьяна Львова, председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию бизнеса, сохраняющего историко-архитектурное наследие, Иван Сурвилло, журналист, директор проектов АСИ, Павел Гнилорыбов, историк города, основатель проекта «Архитектурные излишества», Москвы, Мария Рядова, главный архитектор ГМЗ «Царское село», Наринэ Тютчева, основатель архитектурного бюро «Рождественка» и другие.

Артем Демидов, со-председатель премии «Наследие дороже»: ««Для меня важно, чтобы энтузиасты и бизнесмены, которые сегодня сохраняют наше российское достояние, стали известны и уважаемы за пределами своих регионов. Сегодня это общенациональная задача. Президент Владимир Путин подчеркнул, что необходимо поддерживать граждан, общественные объединения и бизнес, которые вносят свой вклад в восстановление памятников. Я надеюсь, что 2024 год и следующий за ним 2025 станут прорывными в этом направлении. Начался пилотный проект по реставрации 1000 ОКН до 2030 года. Разрабатывается долгосрочная программа реставрации до 2045 года. Считаю Премию своевременным и значимым мероприятием».

Анастасия Кнор, со-председатель премии «Наследие дороже»: «Наше большое сообщество Том Сойер Фест – это пример самой масштабной российской низовой инициативы по сохранению исторической среды. В него вовлечено уже более 80 городов и сел России. Зачастую волонтеры берутся за восстановление не самые очевидных и заметных городских достопримечательностей. Зато они сохраняют суть исторического места и его объектов. И национальной премией «Наследие дороже» мы хотели подчеркнуть значимость вот этой работы. Рядом с роскошными особняками всегда соседствовали рядовые здания. Это и создавало уникальную среду наших городов, сел и усадеб. Мы за то, чтобы создавать условия для вовлечения бОльшего количества граждан в процесс сохранения и восстановления нашего наследия. Пусть оно для всех нас станет дороже».

Фото предоставлено Благотворительным Фондом «Том Сойер Фест – Наследие»