Стартовал прием заявок на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей

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До 500 тысяч рублей могут получить победители на развитие своих проектов.



В конкурсном отборе смогут принять участие предприниматели в возрасте до 25 лет и представители социального бизнеса. Все они являются выпускниками бизнес-обучения, организованного центром «Мой бизнес».



«Гранты помогут победителям конкурса направить средства на самые разные направления, среди которых покупка оборудования, необходимых материалов и комплектующих, аренда помещения. А пока главной целью участников станет успешная презентация своего проекта перед комиссией, оценивающей перспективность и жизнеспособность каждой идеи», - акцентировал Дмитрий Богданов.



Подать документы для участия в конкурсном отборе необходимо до 2 августа включительно.



Подробнее познакомится с требованиями к участникам конкурса, а также полным перечнем документов, которые необходимо предоставить, можно на сайте mybiz63.ru.



Подать заявку предприниматели смогут в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обратиться по телефону 8 (846) 254 -09-71 или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Фото: пресс-служба правительства СО