Стартовал отбор волонтёров на Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал отбор волонтёров на Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

27 августа 2025 13:26
123
Стартовал отбор волонтёров на Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

В Самарской области начался отбор волонтёров на XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 5 по 7 ноября. На первом этапе отбора кандидаты в волонтёры проходят собеседования с рекрутерами. Чтобы присоединиться к волонтёрской программе необходимо подать заявку на платформе Добро.рф до 15 сентября: https://dobro.ru/event/11244427. После регистрации и одобрения заявки каждый кандидат сможет выбрать удобное время для индивидуального собеседования с рекрутером прямо на сайте.

Рекрутинг — ключевой этап отбора в волонтёрскую команду форума.  Индивидуальные собеседования проходят очно в Самаре и Тольятти или онлайн для иногородних участников. Кандидатам задают вопросы про их опыт, стрессоустойчивость, умение общаться и мотивацию стать волонтёром форума. Даже если у человека нет большого волонтёрского опыта, но есть искреннее желание помогать, это станет весомым аргументом для его включения в волонтёрский корпус. Отдельно уточняется уровень английского и других иностранных языков: владение ими расширяет возможности выбора функционального направления, но не является обязательным условием.

Рекрутеры, которые проводят собеседования, сами прошли многоступенчатое обучение и обладают большим опытом участия в добровольческих проектах. Это позволяет им объективно оценивать кандидатов и помогать каждому показать себя с лучшей стороны.

«Рекрутинг — это возможность лучше узнать будущего волонтёра: его мотивацию, опыт, сильные стороны, подбираем функциональное направление, наиболее подходящее его компетенциям и интересам. Иногда к нам приходят ребята без большого опыта, но с искренним желанием помогать — и именно это для нас главное. Мы уверены, что такой подход позволит сформировать сильную команду волонтёров, которая достойно встретит участников форума», — отметила заместитель руководителя Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Анастасия Копьева.

Следующим этапом после собеседований станет обучение, которое стартует уже в сентябре. Но желающие стать волонтёрами форума могут подать заявку до 15 сентября по ссылке https://dobro.ru/event/11244427.

Форум объединит около 3000 участников из регионов России и зарубежных стран. Для создания комфортных условий на площадках Самары и Тольятти к работе привлекут около 1000 волонтёров. Они окажут помощь в 15 направлениях: от сопровождения делегаций и поддержки деловой, спортивной и культурной программы до аккредитации, логистики, организации питания и содействия в работе СМИ.

Присоединиться к волонтёрскому корпусу смогут граждане России старше 18 лет, а также молодые люди с 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора». Волонтёров ждёт фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачёта практики в вузах. Не менее важны и нематериальные бонусы: новые знакомства, море эмоций, практика иностранных языков, навыки коммуникации и организации международных событий. Всё это станет серьёзным вкладом в личное и профессиональное развитие участников.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтёров продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото - Центр привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

