Я нашел ошибку
Главные новости:
За год дознавателями МЧС России возбуждено порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров
За год дознавателями МЧС России возбуждено порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров
В Самаре автомобилистка сбила 36-летнего пешехода
В Самаре автомобилистка сбила 36-летнего пешехода
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Средняя цена на подержанные авто в РФ выросла на 30%
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России
Правительство установит единый образец удостоверения многодетной семьи в России
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
Самарчанка отдала мошеннику 1 млн рублей
Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов
Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.97
-0.62
EUR 95.89
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

23 января 2024 11:34
98
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

 

Во вторник, 23 января, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Как вы оцениваете качество дорог в субъекте?» и оценить уровень отремонтированных по нацпроекту дорог по шкале от 1 до 5. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. 

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на конец 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведён до 47,9%, а Самарско-Тольяттинской агломерации — до 84,3%. В 2023 году в регионе отремонтировано 117 объектов общей протяжённостью 380 км и 22 моста протяженностью 1,6 тысяч погонных метров. С 2019 года по национальному проекту приведено в нормативное состояние более 3 000 км в регионе.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также подрядные организации оснащают объекты современными средствами безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить выполнение главной задачи национального проекта по созданию условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты участников движения.

Особое внимание уделяется опорной сети дорог. Задачу привести не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года поставил Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года на  совещании по вопросам дорожного строительства.

В 2023 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтировано 57,2 км трасс, входящих в опорную сеть России. По итогам 2023 года доля дорог опорной сети Самарской области повысилась до 69,3%.

Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 апреля 2024 года.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024, 12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
На данный момент возгорание локализовали. Происшествия
396
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024, 11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
Сроки закрытия автодороги могут быть изменены по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. Транспорт
325
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024, 10:45
В Самаре горит Кировский рынок
К 10:40 площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.
Происшествия
492
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
23 января 2024  11:34
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
84
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
395
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
325
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
491
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
815
Весь список