Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

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Во вторник, 23 января, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» ( https://vk.com/bkadsamarobl ).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Как вы оцениваете качество дорог в субъекте?» и оценить уровень отремонтированных по нацпроекту дорог по шкале от 1 до 5. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на конец 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведён до 47,9%, а Самарско-Тольяттинской агломерации — до 84,3%. В 2023 году в регионе отремонтировано 117 объектов общей протяжённостью 380 км и 22 моста протяженностью 1,6 тысяч погонных метров. С 2019 года по национальному проекту приведено в нормативное состояние более 3 000 км в регионе.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также подрядные организации оснащают объекты современными средствами безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить выполнение главной задачи национального проекта по созданию условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты участников движения.

Особое внимание уделяется опорной сети дорог. Задачу привести не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года поставил Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года на совещании по вопросам дорожного строительства.

В 2023 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтировано 57,2 км трасс, входящих в опорную сеть России. По итогам 2023 года доля дорог опорной сети Самарской области повысилась до 69,3%.

Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 апреля 2024 года.