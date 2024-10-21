Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе

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В понедельник, 21 октября, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl). Пользователям соцсети предлагается оценить качество дорог в Самарской области, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

За шесть лет в регионе по дорожному нацпроекту приведено в нормативное состояние 2 090 км дорог, из них в 2024 году – 225 км. Большое внимание в ходе проведения ремонтных работ уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения.

На участках региональных трасс, проходящих сквозь населенные пункты, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и улично-дорожного освещения. С начала реализации нацпроекта тротуары и освещение появились в 31 населенном пункте Самарской области, из них в 2024 году - в 8 населенных пунктах.

Также дорожные объекты оснащены современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Благодаря реализации национального проекта к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области составит 50,25%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Опрос о качестве дорог в Самарской области будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 января 2025 года.

Фото: freepik.com