Стартовал областной фотоконкурс «Самые Самарские Места»

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Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, при поддержке Правительства Самарской области объявляет о старте Самарского областного фотоконкурса «Самые Самарские Места».

Фотоконкурс «Самые Самарские Места» – это отличная возможность для молодых людей заявить о себе и представить свои лучшие фотоработы всему региону. Он создан с целью развития творческого потенциала, выявления талантов, патриотического воспитания молодежи. Конкурс «Самые Самарские Места» проводится по трем номинациям: «Моя малая родина», «Самара – город курорт» и «Я из Самарской области!», что позволит участникам охватить самые яркие и уникальные места региона, показать богатую природу, объекты культурного и исторического наследия, памятники архитектуры, самобытность населения губернии. Прием заявок на фотоконкурс продлится до 11 августа, а осенью лучшие работы будут награждены памятными подарками.

«Любовь к своей Родине – это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина. Именно патриотизм способствует развитию и процветанию страны, единению людей, а также сохранению и продвижению культурного и исторического наследия. Самарская губерния имеет поистине живописную природу, множество удивительных мест и объектов с богатой историей. Каждый уголок нашей области – это неповторимая жизнь со своими традициями и обычаями, о которых хочется рассказывать всей стране. Фотоконкурс «Самые Самарские Места» призван запечатлеть эту красоту и уникальность муниципальных образований Самарской области и рассказать об их неповторимом наследии», - поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

Фото: Татьяна Соснина и Лусине Позоян — члены Самарского Союза Молодежи