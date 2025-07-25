Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»

116

24 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«На форуме “иВолга” молодые люди обретают опыт, который поможет им в профессиональном и личностном развитии. В этом году форум объединил 1 600 участников из разных регионов России, в том числе 14 регионов ПФО, — школьников, студентов, молодых специалистов, представителей молодёжных сообществ и активистов Движения Первых. Конкурс на участие составил 20 человек на место. Участников ждёт насыщенная образовательная программа: сюжетная игра, которая пройдёт в этом году впервые, культурно-патриотические форматы, приуроченные 80-ой годовщине Великой Победы. Ребята также получат поддержку своих инициатив и смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи и реализовать свою социально значимую инициативу», — подчеркнул руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Программа «иВолги» началась с парада делегаций регионов Приволжского федерального округа. В этом году форум начал работу в формате сюжетной игры, посвящённой сохранению исторической памяти. По замыслу, из-за сбоя «Машины времени» участники оказались в мире, где стёрта история и невозможно представить будущее. Кульминацией вечера стал запуск символического арт-объекта, который определил начало форумной игры.

С приветствием к участникам на церемонии обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев: «Форум “иВолга” — знаковое событие для Приволжья. Он стал традиционной площадкой для развития молодёжных инициатив и взаимодействия между регионами округа. В этом году форум проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским молодёжным проектом Приволжского федерального округа. “иВолга” объединяет активных, неравнодушных ребят, которые готовы менять свою среду и страну к лучшему. Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это придаёт происходящему особую глубину. Здесь молодёжь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны».

На Мастрюковской поляне на протяжении всего форума для участников будет работать павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвиге своих земляков, принять участие в акциях памяти и практических занятиях.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что эта часть программы органично связана с основной темой форума: «“иВолга” стала частью идентичности нашего региона. Мы ежегодно принимаем форум на Мастрюковской поляне и гордимся тем, что Самарская область — место, где собирается и презентует свои идеи и проекты активная молодёжь. В этом году особый акцент сделан на патриотическое воспитание через сюжетную игру, интегрированную в образовательную программу. Это особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут не только получить новые знания, но и прикоснуться к истории своей страны. Такие форматы формируют гражданскую зрелость и укрепляют связь поколений. Отдельно отмечу делегацию Самарской области — более 300 молодых людей представляют регион: это волонтёры, активисты, воспитанники военно-патриотических клубов и молодые авторы проектов, которые подают заявки на грантовые конкурсы. Уверен, для многих форум станет импульсом для реализации новых идей и инициатив».

С 2024 года основным направлением форума стало развитие Движения Первых — через поддержку инициатив, объединение детских и взрослых сообществ и создание пространства для совместных проектов. Тематика Движения стала сквозной для всей программы: от сюжетной игры о сохранении исторической памяти до культурных площадок и волонтёрских форматов. В этом году проходит дополнительный блок – «Время действовать», который объединяет практические активности, в том числе Первый спектакль, созидательный труд и инициативы в поддержку участников специальной военной операции.

«Форум “иВолга” уже не первый год становится важной площадкой для формирования инициатив участников Движения Первых. В этой работе отражается наша важнейшая задача – поддержать развитие по-настоящему деятельного молодёжного сообщества, готового развивать родные регионы. Форум стал важной точкой притяжения для наших активистов — здесь они получают возможность научиться новому, познакомиться с единомышленниками, проявить себя. Особенно символично, что в организации форума принимает участие региональное отделение Движения. Это делает форум “иВолга” не только событием для участников, но и пространством совместной работы. Мы видим, как форум становится неформальной школой практики, общения, проектирования. Для ребят это не только вдохновение, но и серьёзный шаг к будущей самореализации», — рассказал Председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов.

Образовательная программа «иВолги» развернётся в рамках семи образовательных профилей: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». За время форума молодые люди выполнят задания, пройдут командные испытания и вместе сформируют коллективную мечту молодёжи России.

«Мы стремились уйти от стандартного формата лекций и придумали образовательную систему, где теория и практика соединяются. Сюжетная игра помогает прожить форум осознанно — через действия, роли, ответственность. Каждый участник станет частью команды, получит задачу, предложит своё решение. Это и есть настоящая работа с будущим — в миниатюре, но с серьёзными смыслами», — подчеркнула директор форума «иВолга» Кристина Гнатюк.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Фото - пресс-служба форума ПФО "иВолга"