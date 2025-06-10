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Стартовал конкурс на пост председателя Самарского областного суда

10 июня 2025 12:46
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Стартовал конкурс на пост председателя Самарского областного суда

Объявлен конкурс на пост председателя Самарского областного суда. Информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ).

Документы на конкурс принимаются до 11 июля 2025 года включительно. Заявления, которые поступят после указанного срока, рассматриваться не будут.

С 18 марта 2019 года и до апреля текущего года председателем Самарского областного суда был Вадим Кудинов. Срок его полномочий составил шесть лет, пишет Коммерсантъ

До истечения этого срока Вадим Кудинов решил участвовать в конкурсе на пост председателя Самарского областного суда в 2024 году, и его кандидатуру согласовала ВККС РФ. В апреле 2025 года исполняющим обязанности председателя Самарского областного суда был назначен Александр Шилов, который до этого был заместителем председателя Красноглинского районного суда Самары, когда указанную инстанцию возглавлял Вадим Кудинов.

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