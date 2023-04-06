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Стартовал конкурс для музыкантов в летний джазовый лагерь Moving Club Camp

6 апреля 2023 17:42
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В этом году Moving Club Camp пройдет на территории загородного комплекса в Самарской области.

Летний джазовый лагерь Moving Club Camp объявляет о старте конкурсного отбора. 50 конкурсантов примут бесплатное участие в проекте. 

Moving Club Camp — это лагерь для молодых, увлеченных музыкантов, которые получат возможность учиться у лучших джазовых исполнителей страны.

В 2023 году Moving Club Camp одержал победу в грантовом конкурсе от регионального министерства экономического развития и инвестиций. 
В этом году Moving Club Camp пройдет на территории загородного комплекса в Самарской области. Программа лагеря очень насыщенная, это: занятие по специальностям, теоретические предметы, мастер-классы, панельные встречи, джем-сейшены, концертная программа. 

Ключевое направление работы кемпа — ансамбль. Музыканты, прошедшие конкурсный отбор, заранее группируются в команды и получают джазовую программу. Но знакомятся участники друг с другом непосредственно в лагере. Репетиции начинаются с первого дня.

Завершается Moving Club Camp конкурсным концертом, на котором выступают все участники. Лучшие ансамбли и солисты получают возможность сыграть на фестивале Moving Club Camp Fest, который пройдет в Самаре в рамках трехдневного проекта «Кошкин-джаз». С 28 по 30 июля в летнем театре Струковского сада на сцену выйдут как молодые музыканты, так и звезды джаза страны. 

 Moving Club Camp ждет участников по специальностям:

- Вокал

- Фортепиано

 

Фото:  организаторы конкурса

 

 

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