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Стань участником Всероссийского проекта «Многодетная Россия»

23 января 2025 09:59
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Стань участником Всероссийского проекта «Многодетная Россия»

Всероссийский проект «Многодетная Россия» предлагает многодетным семьям стать участниками Форума Многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия».

Форум многодетных семей «Многодетная Россия!»

(февраль-июнь 2025 г)

 

Программа Форума включает в себя следующие мероприятия.

1. Конкурс социальных практик «Будущее - это мы!».

Период и место проведения: февраль — май, онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф/ 
 Проведение конкурса социальных практик направленных на объединение многодетных семей субъекта РФ. Конкурс проводится среди социально-ориентированных организаций, учреждений, НКО. Победители конкурса представят практики на форуме многодетных семей в июне в Москве.

2. Акция «Семь добрых слов». 

Период и место проведения: февраль — июнь, онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф.

Акция призвана объединить детей и взрослых вокруг идеи продвижения доброты и семейных традиций.

3. Конкурс «Русский стиль».

Период и место проведения: февраль - май, онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф
 Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала многодетных семей, продвижение талантливых мастеров в области моды и дизайна одежды, создания украшений и аксессуаров. Победителям предоставят возможность показа своих коллекций и изделий в рамках проведения Форума в модном показе.

4. Конференция «Семья – сила России».

Период и место проведения: февраль, онлайн трансляция в социальных сетях.

Обмен опытом реализации социально значимых инициатив и проектов среди семейных общественных объединений, и многодетных семей. Онлайн трансляция в группе VK https://vk.com/mnogodetey_russia 

5. Реестр народных умельцев «Живые традиции».

Период и место проведения: февраль - май, , онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф

Реестр направлен на поддержку семей, семейных мастерских и других производителей, которые создают изделия в традициях своего региона или в соответствии с российскими этнокультурными или производственными обычаями.

У мастеров будет возможность представить свои работы на выставке в рамках Форума многодетных семей.

6. Форум многодетных семей «Многодетная Россия» финальное мероприятие в Москве.

Формат проведения — очный формат г. Москва, июнь 2025 г.

Участниками итогового мероприятия станут не менее 1000 родителей и детей из многодетных семей, не менее 80 общественных объединений многодетных семей из 85 субъектов Российской Федерации. В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания с участием ведущих экспертов, общественных и политических деятелей, проведение не менее 6 профессиональных тематических площадок.

 

Всероссийский спортивный фестиваль

«Здоровая семья — сильная Россия» 

(февраль-октябрь 2025 г)

 

Фестиваль представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни. Фестиваль включает следующие мероприятия.

  1. Конкурс видеороликов «Спортивный движ»

Период и место проведения: февраль – август, онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф/.

Семьи снимают креативные видеоролики о совместных спортивных занятиях, пропагандируя активный образ жизни и командный дух. Лучшие работы будут награждены и опубликованы на официальных платформах проекта.

  1. Конкурс фотографий «Моменты спорта».

Период и место проведения: февраль – август, онлайн на сайте https://многодетные-семьи.рф/.

Участники запечатлевают яркие и вдохновляющие моменты семейных спортивных мероприятий, показывая силу, единство и радость активного образа жизни. Лучшие снимки будут представлены на выставке.

  1. Семейный забег «Многодетная миля».

Период и место проведения: май – сентябрь, очно в своем регионе.

К участию в спортивных соревнованиях приглашаются многодетные семьи и семьи с детьми, любители спорта. Формат проведения – очный на площадках региона.

  1. Акция ««Мы в спорте».

Период и место проведения: август-октябрь, онлайн на сайте и в социальных сетях.

Участники создают семейные видеоролики о занятии спортом, о совместном посещении спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации и размещают в социальных сетях с хэштегами #МногодетнаяРосссия #мывспорте  #спортивныйдень.

  1. Финал Всероссийского спортивного фестиваля «Многодетная Россия».

Период и место проведения: октябрь, Москва.

Финал проекта пройдет на одной из центральных площадок страны с участием заслуженных спортивных деятелей. Участниками станут многодетные семьи (родители, дети) и активные участники мероприятий Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

Подробная информация о конкурсах и анкета участника размещены на сайте проекта многодетные-семьи.рф

 

 

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