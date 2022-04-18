Стало известно расписание дачных автобусов в Самаре

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Расписания движения автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы опубликовала Администрация Самары.

Автобусы будет отправляться от Дома Печати, завода "Металлург", автостанции "Аврора", пригородного автовокзала, Хлебной площади, пл. Кирова, проспекта Ленина, с ул. Георгия Димитрова и Бакинской и из поселка Управленческого.

Дачный сезон продлится с мая до сентября.

Поехать на дачу можно будет в среду, пятницу, субботу, воскресенье и в нерабочие праздничные дни.

Подробное расписание движения автобусов здесь.



Фото из открытых источников