Стало известно о смерти легенды самарского телевидения Тамары Швец

115

Сообщено о смерти Тамары Сергеевны Швец, одной из самых известных работников самарского телевидения. Она скончалась на 93-м году жизни.

Имя Тамары Швец хорошо знали зрители еще куйбышевского, а затем самарского телевидения. Она пришла на студию в качестве рядового журналиста и телеведущей, постепенно продвигаясь по службе.

В 1961 году Тамара Сергеевна возглавила Куйбышевскую студию телевидения. На этом посту она проработала около 30 лет. В период ее руководства формировался коллектив, выпускались информационные и тематические передачи, которые выходили в эфир для жителей области.

В 1998 году Швец завершила карьеру и ушла на пенсию. За многолетнюю работу и вклад в развитие региона она была отмечена областными наградами. В 2013 году ей вручили знак «За труд во благо земли Самарской». Сообщения о ее кончине публикуют самарские журналисты и коллеги по телевидению, сообщают Новости Тольятти24.