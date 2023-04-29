Стало известно, кто исполняет обязанности министра строительства Самарской области

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В Министерстве строительства Самарской области произошли кадровые перестановки. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Исполняющим обязанности главы ведомства стала Анна Урусова, — рассказал собеседник.

Необходимость в поиске замены для министра строительства региона возникла из-за крупного скандала. Действующий глава ведомства Николай Плаксин стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Его задержали в начале недели в рабочем кабинете. Несколько дней спустя чиновника отправили в СИЗО.

По версии следствия, Николай Плаксин приказал своим подчиненным подписать документы о вводе в эксплуатацию двух Домов культуры. При этом, как считает сторона обвинения, здания угрожали жизни и здоровью граждан.

Своей вины министр строительства не признает. По его словам, здания активно используют после ввода в эксплуатацию и угрозы жизни и здоровью нет.