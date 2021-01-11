Стало известно, как долго будет работать Олимпийская деревня у "Самара Арены"

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Жителей и гостей города ждут различные развлечения возле спортобъекта.



Олимпийская деревня возле стадиона "Самара Арена" будет работать еще около недели. Те, кто не успел побывать там в новогодние праздники, еще могут это исправить.



Как сообщили в "Твиттере" представители министерства спорта Самарской области, Олимпийская деревня будет принимать гостей до 17 января.



Напомним, ее обустроили около стадиона в конце декабря 2020 года. Там можно найти развлечения на любой вкус: пройтись по космической аллее, где представлены планеты Солнечной системы, сфотографироваться с 10-метровым космонавтом, покататься с горки или на лыжах, а также опробовать катки - их три.



Отметим, что около "Самара Арены" работают две большие бесплатные парковки. Южная рассчитана на 800 машино-мест. Она находится между улицей Дальней и 7-м Проездом. Восточная парковка, на которую можно попасть со стороны ул. Арены 2018 через 8-й Проезд, вмещает 200 автомобилей. Добраться до Олимпийской деревни можно и на общественном транспорте. Туда ходят маршрутки № 96, 205 и 295, а также трамваи № 11 и 12, сообщает Сова.инфо.