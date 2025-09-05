Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

5 сентября 2025 10:00
В 2025 году основные мероприятия, посвященные Дню города, в Самаре пройдут с 12 по 14 сентября. 

 Все эти дни на набережной у бассейна ЦСК ВВС будет работать выставка ретроавтомобилей «АВТОбиография». 

 В выходные дни с 13 по 14 сентября в Струковском саду жителей и гостей города ждет книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара».

 Одним из самых ярких событий станет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», который объединит творческие коллективы, представляющие Приволжский, Северо-Западный, Центральный и Южный федеральные округа. 

 В Струковском саду 13 и 14 сентября состоится церемония открытия, сольные концерты, дефиле и плац-концерты духовых оркестров, а на площади Куйбышева 14 сентября – выступление сводного фестивального оркестра. 

 Подробная программа мероприятий с 12 по 14 сентября опубликована на сайте администрации города Самара по ссылке: https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025/.

