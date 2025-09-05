Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

286

В 2025 году основные мероприятия, посвященные Дню города, в Самаре пройдут с 12 по 14 сентября.

Все эти дни на набережной у бассейна ЦСК ВВС будет работать выставка ретроавтомобилей «АВТОбиография».

В выходные дни с 13 по 14 сентября в Струковском саду жителей и гостей города ждет книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара».

Одним из самых ярких событий станет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», который объединит творческие коллективы, представляющие Приволжский, Северо-Западный, Центральный и Южный федеральные округа.

В Струковском саду 13 и 14 сентября состоится церемония открытия, сольные концерты, дефиле и плац-концерты духовых оркестров, а на площади Куйбышева 14 сентября – выступление сводного фестивального оркестра.

Подробная программа мероприятий с 12 по 14 сентября опубликована на сайте администрации города Самара по ссылке: https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025/.