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Стала известна причина появление "пыльного дождя" в Самарской области

25 сентября 2021 15:22
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Ситуацию прокомментировали специалисты Приволжского УГМС.

Неприятный сюрприз ожидал автомобилистов субботним утром: слой пыли и грязи покрыл автомобили в Самарской области.

"Все машины в пыли. На Безымянке, на Красной глинке. И в Новокуйбышевске то же самое. Словно по пустыне проехал. И куртка также грязная", - пишут пользователи соцсетей.

Ситуацию прокомментировали специалисты Приволжского УГМС.

Метеорологи рассказали, что причиной стало сочетание ряда факторов. В полночь 25 сентября в регионе усилился ветер с юго-востока - как раз в это время губерния была во власти дождя. А в соседнем Казахстане параллельно наблюдались пыльные бури.

В итоге капли воды смешались с частичками пыли. Когда они высыхали - на машинах и деревьях появилась мутная пленка.

"Именно это редкое явление (сочетание пыльной бури и осадков) наблюдали жители Самарской области ночью", - заявили в Приволжском УГМС, передает sova.info.

 

Фото:   соцсети

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