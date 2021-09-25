Стала известна причина появление "пыльного дождя" в Самарской области

237

Неприятный сюрприз ожидал автомобилистов субботним утром: слой пыли и грязи покрыл автомобили в Самарской области.

"Все машины в пыли. На Безымянке, на Красной глинке. И в Новокуйбышевске то же самое. Словно по пустыне проехал. И куртка также грязная", - пишут пользователи соцсетей.

Ситуацию прокомментировали специалисты Приволжского УГМС.

Метеорологи рассказали, что причиной стало сочетание ряда факторов. В полночь 25 сентября в регионе усилился ветер с юго-востока - как раз в это время губерния была во власти дождя. А в соседнем Казахстане параллельно наблюдались пыльные бури.



В итоге капли воды смешались с частичками пыли. Когда они высыхали - на машинах и деревьях появилась мутная пленка.



"Именно это редкое явление (сочетание пыльной бури и осадков) наблюдали жители Самарской области ночью", - заявили в Приволжском УГМС, передает sova.info.

Фото: соцсети