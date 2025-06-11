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США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

"США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сказала собеседница агентства.

Позже в Telegram-канале конкурса сообщили, что США подтвердили свое участие. Исполнителя, который поедет в Москву, пока выбирают.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.

Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman.

Другие участники:

от Белоруссии — певица Настя Кравченко;

от Киргизии — трио "Номад";

от Венесуэлы — певец, композитор и продюсер Омар Аседо;

от Кубы — певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар;

от Сербии — Cлободан Тркуля и группа Balkanopolis.

Фото: pxhere.com