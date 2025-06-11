Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman.
США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении"
Помимо конференции в Струковском саду были организованы зоны презентаций и тематические мастер-классы.
В Самаре прошел VII ежегодный антинаркотический форум
По окончанию матча всем игрокам сборной команды врачей были вручены памятные подарки от клуба.
️Сборная врачей Самарской области сыграла с командой «Крылья Советов» на клубной базе ️
В связи с этим с 13 июня здесь будет временно изменена схема автомобильного движения.
«Т Плюс» заменит участок теплосети по улице Первомайской в Самаре
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 845 тысяч рублей.
В Самарской области осужден экс-заместитель главы Безенчукского района
В мероприятии приняли участие сотрудники самарского Росреестра, филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области, студенты и аспиранты Самарского государственного университета.
В Управлении Росреестра по Самарской области прошла интеллектуальная игра «Сделано в России»
Сотрудники полиции вместе со студентами и волонтерами вручали ленточки с триколором, символизирующие флаг нашей страны и рассказывали гражданам об истории праздника.
Транспортные полицейские Сызрани провели мероприятия ко Дню России
К проекту присоединились свыше 650 образовательных учреждений региона, более тысячи педагогов и более ста тысяч учащихся 6-11 классов.
«Билет в будущее»: в Самарской области: в регионе подвели итоги 2024-2025 учебного года
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.6
-0.55
EUR 89.79
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении"

11 июня 2025 19:55
44
Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman.

США входят в число стран, которые примут участие в "Интервидении", сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций конкурса Анастасия Григорьева.

"США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сказала собеседница агентства.

Позже в Telegram-канале конкурса сообщили, что США подтвердили свое участие. Исполнителя, который поедет в Москву, пока выбирают.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Главная его задача — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.

Конкурс пройдет 20 сентября в центре "Live Арена" в Москве. Россию на нем представит Shaman.

Другие участники:

от Белоруссии — певица Настя Кравченко;

от Киргизии — трио "Номад";

от Венесуэлы — певец, композитор и продюсер Омар Аседо;

от Кубы — певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар;

от Сербии — Cлободан Тркуля и группа Balkanopolis.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
496
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
290
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
240
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
194
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
1039
Весь список