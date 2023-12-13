Средний бюджет самарцев на новогодние каникулы составляет 18 700 рублей

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Расходы среднестатистического экономически активного россиянина на празднование и январские каникулы составят почти 20 тысяч рублей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 граждан из всех округов страны.

Расходы на празднование нового года и январский отдых планирует каждый третий. Бюджет россиян за год вырос на 12% — до 19600 рублей на человека. Женщины чаще занимаются финансовым планированием (38% против 31% среди мужчин), но их бюджеты скромнее (в среднем 16400 и 22200 рублей соответственно). Молодежь до 24 лет чаще сводит баланс денежных средств в преддверии января и рассчитывает уложиться в меньшую сумму, чем россияне старше 45 лет (14300 и 20700 руб.).

В Самаре в этом году бюджет праздников составит у жителей города 18,7 тыс. руб. Годом ранее горожане собирались тратить на аналогичные цели 18 тыс. руб., в 2021 – 19,3 тыс. руб., в 2020 – 20 тыс. руб., а в 2019 году – 18,6 тыс. руб.

Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты — у москвичей (в среднем 23000 рублей), петербуржцев (21000 рублей) и красноярцев (19600 рублей). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15000 и 16400 рублей соответственно).