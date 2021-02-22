Средний бюджет на подарки к 23 февраля у жителей Самары составит 2900 рублей

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Подарков на День защитника Отечества будет меньше, чем в прошлом году



30% женщин планируют покупку подарков для своих мужей на 23 февраля. Еще 18% планируют покупать подарки ко Дню защитника Отечества сыновьям. Отцов собираются поздравить 16% женщин. Подарок второй половине планируют купить 9%. Близких людей и братьев планируют поздравить по 8% россиянок. По 3% женщин подарят подарки коллегам и друзьям, 2% — дедушкам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны, в том числе из Самары.



Средний бюджет на подарки россиян ко дню защитника отечества составляет 2700 рублей (до 3700 рублей у респондентов с доходом более 80 тыс. руб. в месяц). В Самаре сумма, запланированная на покупку подарка, в среднем составляет 2900 рублей. Больше всего готовы потратиться москвичи и красноярцы - их средний бюджет на подарки к 23 февраля составит 3600 рублей. Меньше всего же планируют тратить в Волгограде — в среднем 2300 рублей.



30% женщин планируют покупку подарков для своих мужей на 23 февраля. Еще 18% планируют покупать подарки ко Дню защитника Отечества сыновьям. Отцов собираются поздравить 16% женщин. Подарок второй половине планируют купить 9%. Близких людей и братьев планируют поздравить по 8% россиянок. По 3% женщин подарят подарки коллегам и друзьям, 2% — дедушкам.



Мужчины же чаще планируют поздравлять отцов (10%) и родных (7%). 5% планируют покупку подарков для сыновей. Собираются порадовать себя 4% мужчин. Братьев с Днем защитника Отечества будут поздравлять 3% респондентов. Подарки для дедушек и друзей готовят по 2% мужчин. Еще 1% планирует поздравлять с 23 февраля коллег.



По сравнению с исследованиями последних двух лет, в этом году максимальное количество россиян откажется от покупки подарков для близких на 23 февраля — 55% мужчин и 34% женщин.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 404

Время проведения: 1—10 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com