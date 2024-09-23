Среди регионов объявлен конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия»

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Национальный центр «Россия» (АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"») объявил об отборе проектов филиалов в регионах, которые будут созданы в первоочередном порядке. Отбор будет проводиться в два этапа.

На первом этапе регионы представят проекты по созданию филиалов. Площадки для будущих филиалов должны быть оснащены пространством для постоянной и временной экспозиций, большим многофункциональным и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

Прошедшие во второй этап отбора регионы представят свои проекты Организационному комитету Национального центра «Россия». Среди них отберут регионы-победителей, где филиалы Национального центра будут созданы в первую очередь.

Напомним, 1 июля 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах в целях демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

6 сентября Владимир Путин подписал Указ «Об Организационном комитете Национального центра «Россия». В должности руководителя Организационного комитета утвержден Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Созданный орган будет обеспечивать координацию деятельности и взаимодействия органов власти и организаций, участвующих в деятельности Национального центра «Россия», а также утверждать план мероприятий.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по Указу Президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»