188

Участник СВО из Самары: «Наша задача – чтобы никто из мирных жителей никогда не узнал, что такое выстрел или прилет».

Сразу несколько участников СВО вернулись в Самару в отпуск. Среди них Алексей с позывным «Багров». До отправки на военную службу он более пяти лет работал на спасательном посту №4 на пляже самарской набережной. Сейчас после тяжелого ранения он находится в пункте постоянной дислокации, но все равно помогает своим товарищам на приграничных территориях, организует гуманитарную помощь.



«Задача службы спасателя и военного на специальной военной операции, по сути, одна – помочь людям, защитить их от трагедии. И для того, и для другого не нужно быть героем, самое главное – оставаться человеком в любой ситуации», - считает Алексей.



Алексей уверен, что работа спасателем послужила для него хорошей школой: она дает человеку внутренний стержень и умение не паниковать в чрезвычайных ситуациях, быстро принимать ответственные решения, от которых будет зависеть жизнь – твоя и твоих товарищей. За пять лет службы на счету его команды поста не менее 20 спасенных жизней. Один из случаев, навсегда врезавшихся в память, – спасение восьмилетнего ребенка, которого затащила на глубину волна от проезжавшего мимо катера. «За лентой», несмотря на тяжёлое ранение ноги, ему удалось спасти тяжелораненого капитана командирской роты, остановив сильное кровотечение - сейчас капитан продолжает воспитывать троих детей. Там же, снова несмотря на ранение, вместе с товарищами «Багров» вытащил из окружения противника 200 человек. За проявленное мужество молодой человек удостоен двух государственных наград – Ордена Мужества и Медали Суворова.



После прохождения лечения самарец «за ленту» не вернулся: сейчас он передает навыки молодым военным, которые обороняют государственную границу в Курской, Белгородской и Брянской областях.



«Стараюсь передать ребятам все свои навыки. Учу стрелять из автомата, пулемёта, ПТУРа, корда, АГС-17 «Пламя», строить блиндажи и рыть окопы, обращаться с радиостанцией, использовать маскировку, различать виды сигналов, учу тактике боя. Самое главное в службе – уметь оказывать первую медицинскую помощь», – говорит участник СВО.



По словам Алексея, бойцы постоянно чувствуют поддержку от тех, кто в тылу. Получают гуманитарные посылки от родных и близких из Самары, а письма и трогательные послания от самарских ребятишек часто перечитывают и берут с собой в нагрудных карманах в бой. Получало подразделение Алексея и блиндажные свечи, изготовленные волонтерами из его родной школы.



«Находясь там, на спецоперации, особенно остро ощущаешь, что мы не разобщенные люди, а один народ. И вот это нам потерять нельзя. Нам важно идти до конца, к победе, в память о наших павших братьях не по крови, но по духу. Чтобы никто из мирных жителей никогда не узнал, что такое война, что такое выстрел или прилет, что значит жить в нечеловеческих условиях и что значит терять близких», – говорит Алексей.

Фото: администрация Самары