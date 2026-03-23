Сразу девять ниндзя из Самары и Тольятти участвуют в масштабном шоу СТС

5 апреля в 18:00* на СТС выходит третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети», в котором попробуют свои силы девять юных атлетов из Самары и Тольятти.

10-летний гимнаст Артём Чурилин пришёл в проект, чтобы прославить родной город. «Меня натренировала Самара: у нас есть воркаут- и ниндзя-площадки, стометровая полоса препятствий и зал — без них я бы ничего не достиг. Горжусь своим городом», — делится он. Для 9-летнего Василия Проломова участие в шоу — шаг на пути к долгожданному первому месту. За победой пришёл и 12-летний ниндзя-спортсмен Кирилл Захаркин, которому не хватает поддержки отца на соревнованиях, чтобы справиться с волнением.

14-летнему Леониду Копцеву верить в себя помогают бальные танцы. «Сын профессионально танцует уже 10 лет и достиг категории, при которой сам может преподавать, — рассказывает мама атлета Ольга. — Он всегда был стеснительным, не любил разговаривать, и в танцы мы пришли как раз, чтобы это побороть. Но стало понятно, что у сына дар. На паркете он совсем другой: заряжает эмоциями, даже выше становится. А в жизни до сих пор остается очень спокойным, хотя и более уверенным в себе».

10-летней чемпионке Самарской области по гонкам с препятствиями Марии Лоцман ради побед на соревнованиях приходится жертвовать успехами в школе. А 14-летней скалолазке Кристине Запеваловой удается совмещать тренировки пять раз в неделю с занятиями по испанскому, французскому, английскому, музыке и программированию.

Всего 86-метровую полосу препятствий покоряют 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Школьники поборются за главное звание «Суперниндзя» и призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделит тройка победителей в трёх возрастных категориях (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Участников поддерживают ведущие Роман Постовалов, Василий Артемьев и Валерия Дергилёва.

«Суперниндзя. Дети» — детская версия самого популярного спортивно-развлекательного шоу на российском телевидении. На протяжении двух лет программа объединяет у экранов всю семью, способствует развитию будущего олимпийского вида спорта среди молодёжи и открывает возможности для школьников из неполных, неблагополучных семей или с ограничениями по здоровью.

*По местному времени