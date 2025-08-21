Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Спутник "Бион-М" с мышами и мухами вывели на орбиту после пуска с Байконура

21 августа 2025 10:48
193
Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды.

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с наблюдательного пункта.

Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды.

Аппарат доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. В ходе экспериментов, которые будут проведены на "Бионе-М" №2, ученые проверят биологическую безопасность этой орбиты, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полёт рассчитан на 30 суток.

"Бион-М" №2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей. Помимо мышей и мух-дрозофил, в нём размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. На орбиту отправлен космический аппарат для проведения биологических исследований «Бион-М», Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме. Специалисты сервисного центра «ОДК-Кузнецов», обеспечивающие контроль работы силовых установок на всех пусках, принимали оборудование, осуществили монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей, сообщает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

 

Фото:  ПАО «ОДК-Кузнецов»

В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
643
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
644
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
971
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
772
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
859
