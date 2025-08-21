Спутник "Бион-М" с мышами и мухами вывели на орбиту после пуска с Байконура

193

Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с Байконура, вывела на орбиту спутник "Бион-М" №2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух, передает корреспондент РИА Новости с наблюдательного пункта.

Ракета стартовала в среду в 20.13 мск. Выведение спутника на орбиту заняло 9 минут 23 секунды.

Аппарат доставлен на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. В ходе экспериментов, которые будут проведены на "Бионе-М" №2, ученые проверят биологическую безопасность этой орбиты, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полёт рассчитан на 30 суток.

"Бион-М" №2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей. Помимо мышей и мух-дрозофил, в нём размещены лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. На орбиту отправлен космический аппарат для проведения биологических исследований «Бион-М», Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме. Специалисты сервисного центра «ОДК-Кузнецов», обеспечивающие контроль работы силовых установок на всех пусках, принимали оборудование, осуществили монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей, сообщает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»