Спрос на зоотакси в России вырос в два раза

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В августе 2024 года интерес россиян к зоотакси и перевозке животных увеличился в 2,4 раза (+140%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Авито Услуг изучили, как за год изменился спрос на услуги по транспортировке животных и предложение от исполнителей.

Россияне оценили преимущества зоотакси

По данным опроса Авито Услуг, питомцы есть у 80% россиян. 64% из них держат кошек, 35% — собак, а у 2% — экзотические животные, среди которых встречаются пумы и игуаны.

В 2024 году россияне стали чаще искать в интернете услуги по перевозке животных, чтобы доставить питомцев к ветеринару, грумеру, на вокзал или за город. Зоотакси часто оборудованы всем необходимым для перевозки — переноской, автогамаком, автосумками и специальными кофрами, а водители, как правило, имеют опыт общения с животными и готовы справится с транспортировкой без сопровождения хозяина. Поэтому россияне предпочитают делать выбор в пользу таких сервисов. Стоимость поездки с питомцем по городу туда и обратно в среднем составляет 3 тыс. рублей, в одну сторону — 1,5-2 тыс. рублей.



В Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре средняя стоимость услуги составляет 2,5-3,5 тыс. рублей в обе стороны, а в Новосибирске поездка обойдется в 2-3 тыс. рублей. Самая высокая стоимость зоотакси обойдется жителям Москвы — 3-4,5 тыс. рублей туда и обратно.

Согласно данным Авито Услуг, наиболее активно спрос на услуги зоотакси за год вырос в Нижнем Новгороде (+592%), Краснодаре (+388%), Красноярске (+386%), Санкт-Петербурге (+293%) и Перми (+290%).

В августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чаще других пользовались услугами зоотакси жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Казани.

Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах:

«Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. В августе 2024 года количество объявлений от исполнителей на платформе увеличилось в два раза (+100%) относительно августа прошлого года. Машины зоотакси оборудованы такими средствами для транспортировки питомцев как боксы, переноски и специальные ремни безопасности. Это удобно для хозяев, потому что если речь идет об обычным такси, пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное, взять с собой клетку, переноску или ремень. Специальные сервисы также доставляют животных по России. Во время длительных поездок в зоотакси предусмотрены остановки для того, чтобы накормить, напоить или выгулять животное. При выборе исполнителя услуги важно обращать внимание на отзывы, опыт и квалификацию водителя в перевозке животных, а также наличие специального оборудования для безопасной транспортировки питомцев».