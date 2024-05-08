Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц

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Шашлычники и люди, готовые занять за вас беседку, — аналитики Авито Услуг выяснили, какие услуги пользуются спросом у самарцев на майских праздниках.

За последний год — с апреля 2023 года — по России в целом спрос на услуги поваров на выезд вырос на треть (+31%), а отдельно за последний месяц рост спроса составил 16%. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. В преддверии майских праздников, когда вся страна отдыхает и выезжает на природу, — за последний месяц — интерес к услугам шашлычников вырос на 82% в Самаре.

Активнее всего к шашлычному сезону готовились ставропольцы

В апреле этого года — по сравнению с мартом — спрос на услуги мастеров по приготовлению шашлыков в Ставрополе вырос почти втрое (+180%). Помимо ставропольцев, самыми заинтересованными в услуге оказались москвичи (+115% за месяц), жители Дальнего Востока (+91%) и самарцы (+82%).

Арендовать беседки самарцы стали на 16% чаще

Беседка — важный элемент отдыха на природе, их можно найти в парках и специально организованных зонах отдыха как в черте города, так и за его пределами. С приходом тепла и майских выходных дней самарцы стали чаще выбираться на природу, в связи с этим спрос на аренду беседок вырос на 16% за последний год. Заметный рост спроса на отдых в беседках в апреле 2024 года наблюдался в Москве (спрос вырос в 5,4 раза), Воронеже (в 3,9 раза), Ростове-на-Дону (в 3,4 раза), а также в Самаре (в 2,9 раза). В европейскую часть России теплые дни приходят раньше, поэтому спрос на отдых на природе растет активнее у жителей этих город.

Одна из самых необычных услуг по организации майских праздниках, которая набирает популярность, — предложение занять беседку . Ажиотаж на рынке аренды беседок в выходные активизировал энтузиастов, которые сделают это за вас. Так, например, такой человек может с утра занять беседку или стол в парке, и место отдыха точно дождется вас. Средняя стоимость такой услуги начинается от 700 рублей за час.

Банный отдых на майских выходных

Банный отдых сопутствует отдыху на природе с шашлыками. За последний год самарцы стали на 115% чаще посещать бани на майских праздниках. При этом свои бани в аренду на платформе банщики стали предлагать на 68% за аналогичный период времени.

За последний год заметно чаще посещать бани стали жители Ульяновска (в 2,3 раза), Перми и Самары (в 2,2 раза), а также Ярославля и Тольятти (вдвое чаще).