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Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%

26 июля 2024 10:55
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Спрос на системных администраторов в Самарской области за год вырос на 6%

В преддверии Дня системного администратора аналитики hh.ru собрали топ-5 фактов о специалистах этой профессии.

Факт 1. По итогам за второй квартал 2024 года российские компании разместили почти 14 тыс. вакансий для системным администраторов. Спрос на этих специалистов в годовом выражении вырос на 16%. В регионах ПФО также растет потребность в данных работниках: более 1,9 тыс. вакансий, что на 17% больше, чем летом 2023 года. В Самарской области потребность в сисадминах также выражена: +6% новых вакансий.  

Факт 2. Профессия сисадмина входит в топ самых востребованных в ИТ-сфере. Так, на данный момент эта профессия находится на IV месте по спросу у компаний и числу новых вакансий, уступая лишь программистам, специалистам техподдержки и аналитикам.

Факт 3. Интересно, что конкурс на одно рабочее место среди системным администраторов в некоторых регионах может быть выше нормы. Так, в среднем по стране на одну вакансию сисадмина приходится порядка 8 резюме, в Самарской области – 9, в других регионах ПФО – 9. Среди регионов ПФО высокая конкуренция за рабочие места держится среди сисадминов в Мордовии (15), Оренбургской и Ульяновской областях (12)а также Пензенской и Саратовской областях (11). Самая высокая конкуренция зафиксирована в Калмыкии (39 резюме на вакансию), Кабардино-Балкарии (33), Тыве (32) и на Алтае (29). А вот проще всего найти работу сисадмином из-за повышенного спроса у работодателей в Приморском крае (3), Тульской области (4), Свердловской области (5). 

Факт 4. Зарплаты для сисадминов за год выросли на 10,2 тыс. рублей и уже достигают порядка 69,1 тыс. рублей. В Самарской области тоже есть рост предлагаемой зарплаты: до 59,8 тыс. рублей (+9,8 тыс.).  

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