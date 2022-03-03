Спрос на психологов по всей стране вырос больше, чем на 100%

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Эксперты hh.ru проанализировали российский рынок труда и выяснили, что за последний месяц работодатели по всей стране повысили спрос на психологов, в том числе корпоративных психологов и коучей в сфере психологии по сравнению с началом 2021 года на 111%.

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии. По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по России вырос на 111%, при этом лидерами по спросу на данных специалистов на данный момент являются Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Татарстан (5%) и Краснодарский край (5%). В Самарской области – 1,2%.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 000 рублей. В Самарской области психологам в среднем готовы платить 30 тысяч рублей. В свою очередь соискатели-психологи в регионе, как правило, запрашивают зарплату порядка 35 800 рублей.

Анализ вакансий показывает, что чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

«Компании, как правило, ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

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