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Спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны

15 июля 2025 17:07
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спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны

По данным Авито Подработки и сервиса доставки Купер, позиции курьера и сборщика заказов остаются востребованными для подработки россиян. Аналитика рынка труда фиксирует интерес к подработке курьером: весной 2025 года количество откликов на предложения увеличилось в два раза (+104%) по сравнению с прошлым годом, а интерес к подработке сборщиком заказов увеличился на 21%. Такой формат частичной занятости дает гражданам возможность совмещать подработку с основной деятельностью, быстрые выплаты, а также перспективы карьерного роста. 


Рынок временной занятости отвечает запросам исполнителей. Так, сервис доставки Купер предлагает подрабатывать курьерами и сборщиками уже с 16 лет, что особенно актуально в период летних каникул, и работать как на быстрой, так и на плановой (от 60 минут) доставке. Для сборщиков организован обучающий курс, на котором новичков знакомят с магазином, учат правильно выбирать и упаковывать товары, а также работать с приложением. С января 2025 года число партнеров Купера в возрасте 16-18 лет выросло на 54%.
В региональном разрезе наблюдается следующая динамика: более чем в 2 раза чаще (+103%) сборщики заказов стали требоваться в Нижегородской области. На втором месте — Пермский край (+100%). Тройку лидеров замыкает Башкортостан (+97%), по данным Авито Подработки. 


Фактический доход курьеров может зависеть от ряда факторов: количество заказов, продолжительность смен, условия работы (например, работа в периоды повышенного спроса либо наличие дополнительного бонуса за скорость доставки), а также от региона, в котором осуществляется доставка.
Сборщикам за смену предлагают в среднем от 3 500 до 6 500 руб за смену. Окончательный доход зависит от продолжительности смены, количества и объемов заказов.

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