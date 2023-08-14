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Спортсмены Самарской области вернулись из Беларуси с медалями со II Игр стран СНГ

14 августа 2023 23:01
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В общекомандном зачете победу одержала сборная Российской Федерации, завоевав 288 медалей.

В Минске завершились II Игры стран СНГ. На протяжении десяти дней в Республике Беларусь соревновались более двух тысяч спортсменов из 22 стран.

Соревнования проводились в открытом формате, в них также приняли участие представители 13 стран, не входящих в состав СНГ - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Было разыграно 246 комплектов наград в 20 видах спорта. В общекомандном зачете победу одержала сборная Российской Федерации, завоевав 288 медалей (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых). На втором месте расположились спортсмены из Республики Беларусь с 236 медалями (48-78-110). Сборная Узбекистана завоевала 106 (28-25-53) медалей и стала третьей в общем зачете.

В составе национальной сборной России выступили представители Самарской области, которые завоевали награды различного достоинства.

Мусина Полина, Островская Александра (гандбол, женщины) - золото;
Попов Тимофей (современное пятиборье, командное первенство);
Попов Тимофей (современное пятиборье, смешанная эстафета);
Попов Тимофей (современное пятиборье, мужская эстафета);
Белоусова Вера (легкая атлетика, прыжок в длину) - серебро;
Орешникова Кира (дзюдо, в/к до 70 кг);
Попов Тимофей (современное пятиборье, личное первенство) - бронза;
Пахомов Сулейман (каратэ, кумитэ в/к до 60 кг).

«Не перестаем радоваться и гордиться успехам наших спортсменов. Для них участие в международных соревнованиях такого масштаба - это бесценный опыт. Искренне поздравляю каждого, кто причастен к завоеванным медалям. Благодарю вас за твердость характера и сплоченность», - поздравила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Соревнования II Игр стран СНГ приняли 11 городов Республики Беларусь. В 2025 году Игры стран СНГ состоятся в Азербайджане.

 

Фото:   минспорта СО

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