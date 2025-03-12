Спортсмены из Самарской области примут участие во Всероссийских зимних сельских спортивных играх

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В соревнованиях примут участие 600 спортсменов из 37 регионов России. Самарскую область представят 17 спортсменов из пяти муниципалитетов: Безенчукского, Кинельского, Кошкинского, Сергиевского и Челно-Вершинского районов.



В программу игр входят лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье механизаторов. Представители нашего региона выступят во всех дисциплинах.



Мероприятие приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в целях объединения усилий и ресурсов органов власти всех уровней, работодателей (сельхозпроизводителей различных форм собственности, организаций и учреждений, расположенных в сельской местности), социально ориентированных некоммерческих организаций для создания условий для укрепления здоровья сельского населения, организации здорового досуга, совершенствования форм проведения физкультурно-массовой работы с сельским населением.

Фото: минспорта СО