Специалисты территориальных пожарно-спасательных подразделений участвуют в торжественных мероприятиях и акциях, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России в территориальных подразделениях регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» проходят различные торжественные мероприятия и акции.

Так, специалисты пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» раздавали населению информационные, поздравительные буклеты «С днём флага России!».

В этот особенный день в Нефтегорскую пожарно-спасательную часть № 36 пришли ребята – участники общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Наши специалисты присоединились к Всероссийской акции «Символ народа», сделав яркие фотографии с флагом России в руках, тем самым выразив своё отношение к историческим традициям и культурному наследию нашей страны, сообщает пресс-служба регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»