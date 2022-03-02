Специалисты Самарского онкодиспансера уделяют большое внимание сохранению качества жизни пациентов

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Современные методы хирургического лечения и обновление оборудования в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере помогают не только сохранить жизнь пациентов, но и обеспечить ее высокое качество после операций.

Специалисты отмечают, что рак молочной железы на сегодняшний день является одним из наиболее частых злокачественных новообразований, диагностируемых у женщин. За 2021 год в Самарской области выявлено 1688 случаев рака молочной железы. Зачастую сами женщины, не уделяя должного внимания своему здоровью, рискуют им.

Заслуженный учитель РФ Людмила Васильевна узнала о своем заболевании случайно. Женщина всегда вела активный здоровый образ жизни и не жаловалась на проблемы со здоровьем, поэтому не видела необходимости в посещении поликлиники. Обратившись к врачу по поводу другого заболевания, и пройдя ряд обследований, у пациентки было диагностировано уплотнение в молочной железе и женщина была направлена на дообследование в Самарский областной клинический онкологический диспансер.

«Я хорошо себя чувствовала, не ощущала ничего необычного — ни боли, ни уплотнений, ни каких-то других признаков болезни. Теперь я понимаю, насколько важно следить за своим здоровьем», — отмечает Людмила Васильевна.

После госпитализации в онкологическом отделении (опухолей молочной железы) № 1 женщине была проведена органосохранная операция, что позволило ей вернуться к активной жизни сразу после выписки.

«Восстановление качества жизни пациентов – важнейшая задача современной медицины, — подчеркнул врач-хирург онкологического отделения Максим Ткачев. — Конечно, основной целью при лечении злокачественных заболеваний остается сохранение жизни. Но все большую значимость приобретают методы, позволяющие не только сохранить жизнь, но и обеспечить высокое ее качество после операции. В настоящее время в Самарском областном онкодиспансере органосохранные операции на молочных железах выполняются по показаниям вне зависимости от возраста пациентки».

Всего в 2021 году в онкологическом диспансере на молочных железах было проведено 1306 операций.

Как отмечает главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, при своевременном выявлении рака вероятность выздоровления составляет до 90-95%.

Фото из открытых источников