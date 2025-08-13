Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 
Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам

13 августа 2025 19:18
129
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.

В связи с сохранением на территории Самары IV класса пожарной опасности с августа специалисты управления лесного хозяйства администрации города увеличили число профилактических рейдов по городским лесам. В еженедельном режиме они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.

«В Самаре более 8 тысяч гектаров городских лесов, и наша общая задача - защищать и оберегать их от пожаров. Особое внимание уделяем территориям, граничащим с жилыми поселками, а также локациям, где в прошлые годы уже были зафиксированы возгорания. Призываю всех жителей внимательно и ответственно отнестись к предупреждениям, не посещать леса в период пожароопасного периода. Самая лучшая противопожарная мера – это соблюдение правил безопасности», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Ежедневный мониторинг состояния городских лесов специалисты администрации города Самара осуществляют во взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской службой города, МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и Региональной диспетчерской службой, которая работает с системой дистанционного онлайн-мониторинга «Лесохранитель», насчитывающей 55 видеокамер.

«Каждые 7 минут камеры поворачиваются на 360 градусов, мы видим квартальную сетку лесов. Это позволяет в режиме реального времени следить за ситуацией в государственном лесном фонде, в самарских, новокуйбышевских и тольяттинских городских лесах, за территорией национальных парков. При фиксации задымления оперативно направляем патрульную группу, сообщаем в МЧС и ЕДДС», – рассказала начальник Региональной диспетчерской службы ГБУ Самарской области «Самаралес» Елена Авсиевич.

По данным управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства, в этом году в лесах Самары оперативно обнаружено, локализовано и ликвидировано одно возгорание, ущерба лесным насаждениям не нанесено. 

Особый противопожарный режим действует на территории Самарской области до середины октября. ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности: не допускать неконтролируемого пала травы, не сжигать мусор на садово-дачных участках, не разводить костры вблизи лесных массивов и на территории лесов, не бросать горящие спички и окурки, соблюдать запрет на посещение лесов. Обо всех случаях возгорания можно сообщить по единому телефону 112.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Экология

