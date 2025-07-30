Специалисты из Самарской области  приняла участие в сертификации Регионального центра компетенций Оренбургской области

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Региональный центр компетенций (РЦК) Оренбургской области успешно прошёл процедуру сертификации, подтвердив высокий уровень подготовки и эффективность реализации проектов по повышению производительности труда. Экспертную оценку провела комиссия, в которую вошли представители Федерального центра компетенций, а также специалисты из Самарской области — региона, давно зарекомендовавшего себя в качестве одного из лидеров в сфере производительности.

Сертификация направлена на обеспечение единых стандартов качества в реализации федерального проекта «Производительность труда». Эксперты детально оценили систему обучения сотрудников предприятий, тренерские компетенции специалистов РЦК, эффективность внедрения бережливых технологий, внутренние управленческие процессы и достигнутые экономические показатели. В рамках визита комиссия посетила предприятия-участники проекта — ООО «Оренбив» и ООО «Агро Альянс ОМФ», где ознакомилась с ходом трансформации производств.

«Участие самарских специалистов в сертификации коллег из Оренбургской области — не просто экспертная миссия, а важный элемент взаимного обмена опытом. Такой диалог позволяет не только делиться своими наработками, но и учиться у других, адаптируя лучшие практики. Обмен компетенциями сегодня — это основа системного роста производительности по всей стране», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Напомним, что в 2025 году РЦК Самарской области запускает проекты на 24 новых площадках. К 2030 году в федеральном проекте «Производительность труда» примут участие не менее 137 организаций региона. Самарская область продолжает укреплять статус индустриального и компетентностного лидера Поволжья, делясь своим опытом и формируя новую культуру эффективности на российских производствах.

Фото: департамент информационной политики СО